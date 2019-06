Il Barcellona sogna in grande: Griezmann più Neymar per tornare in alto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Barcellona potrebbe preparare dei veri botti per il mercato estivo. La squadra blaugrana infatti dopo aver confermato Valverde in panchina è pronta a rivoluzionare la rosa a disposizione del tecnico e secondo quanto riporta il Mundo Deportivo starebbe sognando un tridente composto da Messi, Griezmann e Neymar. Se per il francese sembra ormai tutto fatto e il Barcellona pagherà la clausola rescissoria, differente è il discorso per il brasiliano disposto a tornare in Spagna ma non facile da acquistare. I blaugrana infatti aspetteranno che il PSG, alle prese con le bizze di Mbappè e i problemi con il Fair Play Finanziario, mettano sul mercato Neymar che non vuole più giocare in Francia. Queste possibile mosse di mercato però porteranno all'inevitabile cessione di Coutinho e Dembele, presi proprio per sostituire il brasiliano.