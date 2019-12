Il Bayern cerca rinforzi per gennaio: nel mirino c'è Lucas Ocampos

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bayern Monaco si prepara a un mercato da grande protagonista, con l'obiettivo di scalare posizioni nella classifica della Bundesliga (attualmente Lewandowski e compagni sono quinti) ed essere competitivi in Champions League. Uno degli obiettivi del club bavarese, secondo quanto riportato da Sky Sport, è Lucas Ocampos, esterno offensivo in forza al Siviglia, che in passato ha vestito la maglia del Milan e del Genoa.