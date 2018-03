Il Bayern gioca a tennis con l'Amburgo. Domenica può arrivare il titolo

© foto di Imago/Image Sport

Bayern a un passo dal titolo. Travolto come da pronostico e come insegna la storia recente l'Amburgo. Dal 2011 a oggi abbiamo assistito a umiliazioni vere e proprie nei confronti degli anseatici. Se consideriamo solo le partite disputate all'Allianz dalla stagione 2010/11 solo in un'occasione i bavaresi non hanno vinto con almeno 5 reti di scarto, arrivando a risultati come 9-2 e 8-0 (in due occasioni).

Oggi pomeriggio la squadra di Jupp Heynckes si è limitata a vincere 6-0: tripletta di Lewandowski, doppietta di Ribéry e gol di Robben. Il vantaggio sullo Schalke, quando mancano 8 giornate, è di 20 punti. Il prossimo weekend c'è il primo match-ball: sabato si giocherà Wolfsburg-Schalke e se la squadra di Domenico Tedesco non riuscisse a vincere, il Bayern espugnando il campo di Lipsia potrebbe laurearsi domenica prossima campione di Germania, per la sesta volta consecutiva.

Capitolo Amburgo: la prima storica retrocessione è più vicina che mai. La squadra è penultima a sette punti dal Mainz. L'ultimo successo risale al 26 novembre: difficile immaginare un'improvvisa ripresa in questo finale di stagione.