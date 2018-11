Il Bayern Monaco ci prova con Zidane: primi contatti

© foto di Imago/Image Sport

Sirene tedesche per Zinedine Zidane: secondo quanto riferito da Ok Diario, l'ex allenatore del Real Madrid sarebbe stato contattato dal Bayer Monaco, insoddisfatto del rendimento della squadra con Niko Kovac. Primi contatti, presto per parlare di esonero. La Juve, comunque, è alla finestra, come il Manchester United.