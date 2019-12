© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bayern Monaco scopre Alphonso Davies, già ribatezzato "Usain" dai colleghi tedeschi per l'incredibile velocità. Il terzino sinistro ha impressionato nella sfida di Champions League disputata ieri contro il Tottenham: due assist vincenti, ottimo lavoro in difesa e grande pericolosità nelle sortite offensive. Il tecnico Flick ha commentato così la sua prova: "È semplicemente fantastico. Abbiamo ammirato non solo la sua velocità, ma anche la sua fisicità in difesa. È molto utile in questo momento". Dello stesso parere anche Manuel Neuer: "Porta equilibrio e aggressività al tempo stesso, ed è importante per il nostro modo di giocare".