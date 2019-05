Il Bayern tiene il passo della Juve: settimo Meisterschale di fila

© foto di J.M.Colomo

Ventinovesimo Meisterschale per il Bayern Monaco nella sua storia. La società bavarese, grazie alla vittoria di oggi contro l'Eintracht Francoforte, hanno conquistato l'ennesimo titolo, tenendo il passo della Juventus in Italia. Nel senso che anche in Bundesliga c'è una squadra che vince ininterrottamente da anni, il Bayern Monaco, che ora è a sette titoli di Germania di seguito: dal 2013 al 2019. Quest'anno c'è stata bagarre con il Borussia Dortmund, ma neanche stavolta è bastato a fermare la furia dei pluricampioni bavaresi.