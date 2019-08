Il Belgio convoca Hazard infortunato, Zidane avvisa: "Non può giocare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A causa dell'infortunio subito lo scorso 16 agosto alla coscia destra, Hazard ha saltato le ultime gare del Real Madrid e anche ieri si è allenato a parte. Tuttavia l'ex Chelsea è stato convocato dal commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, per le prossime gare contro San Marino e Scozia, scatenando l'ira di Zidane: "Può raggiungere la nazionale legalmente. Ma ad oggi non può giocare. Lo sappiamo e lo sanno anche loro. Spero che sarà così per tutti", ha detto il tecnico francese che spera dunque che Hazard resti a Madrid.