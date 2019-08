Il Benfica conquista la Supercoppa portoghese: manita allo Sporting

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un Benfica travolgente ha conquistato la Supercoppa portoghese battendo 5-0 lo Sporting CP. Prestazione strepitosa per il club guidato da Bruno Lage che è passato in vantaggio al 40' con Rafa Silva e nella ripresa ha dilagato grazie alla doppietta di Pizzi e ai gol di Grimaldo e Chiquinho. Brutta sconfitta per lo Sporting che non inizia la stagione nel migliore dei modi.