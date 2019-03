© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Betis Siviglia, scrive Tyc Sports, ha deciso di riscattare Giovani Lo Celso dal PSG. Per il centrocampista scatterebbe l'obbligo di riscatto nel caso in cui gli andalusi dovessero centrare la qualificazione alla prossima Europa League, ma secondo il media argentino il Betis anticiperà i tempi e nelle prossime ore verserà al PSG i 22 milioni necessari per acquisire l'80% del cartellino del giocatore.