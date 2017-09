Il bilancio del mercato - Atletico, Vitolo nonostante lo stop. Colpo Griezmann

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Atletico Madrid col mercato bloccato, ma comunque attivo nella sessione estiva. Certo, i dirigenti colchoneros non hanno fatto tutto ciò che era nei piani, ma in qualche modo lo stop imposto dalla UEFA ha fatto sì che giocatori del calibro di Griezmann potessero restare al Calderon. Anzi, al Wanda Metropolitano. L'estate rojiblanca si è aperta con l'acquisto di Vitolo dal Siviglia, immediatamente girato in prestito al Las Palmas fino a gennaio. L'Atletico poi ha provato a ripetere questa formula anche con Diego Costa, ma il Chelsea si è sempre opposto all'ipotesi. Capitolo cessioni: il Real Madrid ha pagato senza troppi indugi la clausola rescissoria di Theo Hernandez, mentre Oliver Torres è stato acquistato dal Porto. Matias Kranevitter ha scelto il progetto dello Zenit di Mancini, mentre Javi Manquillo ha portato in cassa 5 milioni. Totale incassato, poco meno di 70 milioni di euro.

La formazione tipo (4-4-2): Oblak; Juanfran, Godin, Savic, Filipe Luis; Niguez, Koke, Gabi, Carrasco; Griezmann, Gameiro.