Il bilancio del mercato - Barça, estate complicata. Dembele il dopo Neymar

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella che si è appena conclusa, è stata una delle sessioni di mercato più complicate di sempre per il Barcellona. Perdere uno come Neymar, in fondo, sposta per forza di cose gli equilibri. I blaugrana insomma ne avrebbero fatto volentieri a meno, ma la convinzione del PSG e la volontà del brasiliano di cambiare aria, di essere attore protagonista lontano dall'ombra di Messi, hanno portato all'addio. Oltre a Neymar, se ne sono andati anche Cristian Tello, Jeremy Mathieu e Munir El Haddadi. Le cessioni hanno fruttato alle casse balugrana 226 milioni di euro, in gran parte reinvestiti. Il sostituto di Neymar, dopo un lunghissimo tira e molla, è stato individuato in Ousmane Dembele del Borussia Dortmund, arrivato al Camp Nou per l'incredibile cifra di 105 milioni più 40 di bonus. Oltre al giovanissimo francese, il Barça ha regalato a Valverde anche Paulinho (40 milioni), Nelson Semedo (30 milioni) e Gerard Deulofeu, re-comprato dall'Everton dopo i 6 mesi al Milan per 12 milioni. Spesa totale, 187 più altri possibili 40. Cioè esattamente quanto incassato. A stagione appena iniziata vien da dire che i blaugrana, in qualità e continuità, hanno perso qualcosa, ma l'ultimo giudizio spetta come sempre al campo.

La formazione tipo (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Iniesta, Busquets, Paulinho; Messi, Suarez, Dembele.