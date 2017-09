Il bilancio del mercato - Bayern Monaco, addio di Lahm e attacco atomico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squadra che vince, non si cambia. Un vecchio detto che torna utile anche per il Bayern Monaco. 71 i milioni di euro spesi sul mercato estivo, 51 invece quelli incassati dalla cessioni di Douglas Costa (Juventus) e dal prestito allo Swansea del portoghese Renato Sanches. Un saldo positivo derivante dalla già ottima (e solida) rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Da una parte gli arrivi deluxe quali Tolisso (dal Lione), James Rodriguez (dal Real Madrid) e il promettente Sule (dall'Hoffenheim). Dall'altra gli addi di due giocatori tra i più iconici del club bavarese: Xabi Alonso e (soprattutto) Lahm. Basterà per stare ancora davanti al Borussia Dortmund? La parola al campo. E ai gol di Lewandowski.

La formazione tipo (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, SULE, Hummels, Alaba; TOLISSO, Vidal; Robben, T.Alcantara (JAMES), Ribery (Muller); Lewandowski.