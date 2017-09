Il bilancio del mercato - Chelsea, l'estate degli obiettivi mancati

La sessione estiva del 2017 per il Chelsea passerà alla storia come quella degli obiettivi mancati: Lukaku, Oxlade-Chamberlain, Llorente e Barkley. E citiamo solo quelli più clamorosi. Una sequenza di sorpassi subiti e grandi rifiuti che rischia seriamente di compromettere i rapporti già a dir poco tesi fra Antonio Conte e la proprietà. Ci si consola con gli acquisti last-minute Zappacosta e Drinkwater a completare un mercato in entrata che aveva già accolto Rudiger, Bakayoko e Morata. Ma che si tiene una rosa piena di spine come Diego Costa, deadline spagnola permettendo (il mercato iberico chiude a mezzanotte).

La formazione tipo: Courtois; RUDIGER, David Luiz, Cahill; ZAPPACOSTA, Kante, BAKAYOKO, Alonso; Pedro, MORATA, Hazard