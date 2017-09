Il bilancio del mercato - Liverpool, Salah ti mette le ali. Rebus Coutinho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ogni giudizio sul mercato del Liverpool è rimandato all'eventuale cessione di Philippe Coutinho. Pochi ma importanti colpi per i reds. Uno dei questi, Salah, è partito già alla grande. Rischioso l'acquisto di Oxlade-Chamberlain, in virtù della cifra pagata (38 milioni, troppi per un giocatore in scadenza) e della difficile collocazione tattica. Al 31 agosto nessuna cessione rilevante, con Lucas Leiva e Origi che hanno trovato poco spazio. Importante la somma incassata dal Crystal Palace per Sakho.

La fomazione tipo: Karius; Clyne, Matip, Lovren, ROBERTSON; Can, Henderson, Lallana; SALAH, Firmino, Mané