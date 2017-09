Il bilancio del mercato - Manchester City, lifting da 244 milioni

© foto di Imago/Image Sport

244 i milioni spesi dal Manchester City in questa campagna acquisti. Pep Guardiola ci riprova, consapevole di essere all'ultima chance che gli verrà concessa dagli sky blues. Operazione svecchiamento, con l'addio a cuor leggero dei trentenni Zabaleta, Jesus Navas, Clichy, Fernando, Nolito, Kolarov, Nasri, Hart e Caballero. Età media nettamente abbassata con i soli Walker e Danilo fra gli acquisti over 25. Bernardo Silva a 50 milioni di euro, considerando le cifre drogate di questo mercato è un vero affare. Meno comprensibile l'aver speso oltre 100 milioni per i terzini. La nuova rosa è pronta a garantire una certa continuità, anche di risultati. Ma in un campionato equilibrato come la Premier il rischio di uscire a mani vuote è reale.

La formazione tipo: EDERSON; WALKER, Stones, Kompany, MENDY; Fernandinho; Sané, BERNARDO SILVA, De Bruyne, David Silva; Aguero.