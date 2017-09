Il bilancio del mercato - Tottenham, finale con i botti

© foto di Federico De Luca

Dopo aver dormito per quasi tutta la sessione, il Tottenham si è scatenato nel finale. Quello degli Spurs è uno dei mercati più virtuosi d'Inghilterra: le cessioni di Walker (51 milioni), Wimmer (19), Bentaleb (riscattato dallo Schalke per 19 milioni), N'Jie (7) e Fazio (3,2) hanno permesso ai londinesi di prendere Davinson Sanchez, uno dei migliori prospetti a livello mondiale per quel che riguarda la difesa; Serge Aurier a un prezzo decisamente contenuto considerate le qualità (25 milioni) e una riserva di lusso per Harry Kane come Fernando Llorente, per giunta strappato a una diretta concorrente come il Chelsea. In più sono rimasti i big: Kane, per l'appunto, e Dele Alli. Dopo un inizio ad handicap in campionato l'ottimismo è di dovere.

La formazione tipo: Lloris; AURIER, Vertonghen, SANCHEZ, Rose; Dier, Dembelè; Eriksen, Alli, Son; Kane