Il Borussia Dortmund prova a tenere Sancho: no a clausola risolutiva

Il Borussia Dortmund non ha intenzione di cedere con facilità Jadon Sancho. Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, il club giallonero sarebbe pronto a resistere all'offensiva del PSG. Nel nuovo contratto, rinnovato di recente fino al 2022, non sarebbe infatti inserita alcuna clausola risolutiva, e il BVB considera incedibile il giocatore per la prossima stagione.