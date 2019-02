© foto di Pietro Mazzara

Il Caen va alla ricerca di un po' di pace e per ottenerla vuole affidarsi a Rolland Courbis. Come reso noto tramite un comunicato ufficiale, l'allenatore è stato invitato allo stadio per il match contro lo Strasburgo, in modo da cercare un accordo fino alla fine della stagione. Non verrà però esonerato Fabien Mercadal, che resterà in panchina. Courbis sarà il coordinatore sportivo e affiancherà il tecnico nell'obiettivo salvezza.