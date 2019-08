Il capitano va in tribuna con i neo-nazisti: il Chemnitzer lo licenzia

© foto di Imago/Image Sport

L'episodio arriva dalla Germania, e vede coinvolta una squadra di terza divisione, il Chemnitzer FC. Che ha di recente preso le distanze da un gesto del proprio capitano, Daniel Frahn, il quale si è presentato ad una partita in curva, assistendo all'incontro in compagnia di un noto gruppo ultras di estrema destra. Già nello scorso marzo il giocatore fu oggetto di polemiche, in quanto espose una maglietta con scritto "Supporta i tuoi gruppi locali", motto del gruppo di estrema destra. Allora però disse di non conoscerne il significato. Dopo avergli concesso il beneficio del dubbio, alla seconda volta il club non ha voluto più chiudere un occhio, ed ha immediatamente licenziato Frahn. Lo riferisce DW Sports.