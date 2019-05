Il caso Bale infiamma Madrid: Zidane lo boccia, il gallese vuole restare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' in atto una vera e propria guerra fredda tra Gareth Bale e il Real Madrid. Lo spiega Marca, raccontando di un ciclo già terminato con il club Blanco: Zinedine Zidane non lo considera più parte del progetto ma il caso è più complicato del previsto.

La compagna decisiva? Bale non vuole lasciare il Real, l'agente ha assicurato che proseguirà in Spagna e non sono parole a caso: è una strategia per accontentare i desideri del gallese e della famiglia che a Madrid è felice. Bale non parla castellano ma la compagna è contenta in città e i problemi avuti in Galles non li spingono a tornare in patria. Bale e Zidane è un rapporto esaurito ma il giocatore ha ancora tre anni di contratto a 17 milioni di euro a stagione, netti.

Lo United? No No, almeno per adesso. Il Real Madrid pensava di poterlo cedere al Manchester United ma, salvo miracoli, i Red Devils saranno in Europa League. E Bale vuole solo un club capace di pagargli lo stipendio e che giochi in Champions League.