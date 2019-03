Ole Gunnar Solskjaer ritorna al Molde? Non sembra avere dubbi il CEO del Molde, Oystein Neerland, che in un'intevista a TV2 Norway ha provato a fare chiarezza: "Prima di Natale abbiamo firmato assieme a Solskjaer un nuovo nuovo contratto della durata di tre anni, fino al 2021. In seguito ha assunto l'incarico temporaneo di allenatore del Manchester United, un accordo che durerà fino alla prossima estate. Alla fine della stagione, dunque, i piani sono quelli di un suo ritorno al Molde". Lo stesso manager dello United, nella giornata di ieri, ha ribadito di non sapere ancora quale sarà il proprio futuro.