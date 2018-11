Il Chelsea nella bufera: rischia il mercato bloccato per due anni

Il Chelsea rischia di avere il mercato bloccato in entrata per i prossimi due anni. Come si legge sulle colonne del quotidiano britannico The Guardian il club londinese sarebbe finito nel mirino della FIFA per quel che riguarda il mercato dei giovanissimi. In particolar modo la lente d'ingrandimento della FIFA starebbe monitorando il tesseramento di 19 giocatori, 14 dei quali minorenni fra i quali figura anche Bertrand Traoré. Il Chelsea, si legge, avrebbe infranto le regole facendo firmare un contratto al giovane attaccante prima del suo diciottesimo compleanno. L'acquisto di Traorè potrebbe costare ai Blues il blocco del mercato per una sessione, con altre tre sessioni bloccate per l'acquisto degli altri tredici giocatori.