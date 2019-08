Il Chelsea vuole blindare Hudson-Odoi, Lampard esce allo scoperto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frank Lampard è pronto all'esordio in Premier League da manager. Lo farà nella difficilissima gara contro il Manchester United e oltre che della sfida, oggi in conferenza stampa ha parlato anche di mercato. Tra i temi toccati, il futuro del talento Callum Hudson-Odoi. "Non ci sono news sul nuovo contratto: il club ci sta parlando e vogliamo che resti, io voglio che resti. Lo speriamo, semplice e chiaro. La cosa migliore per adesso è che sta lavorando per star bene, essere al top e vogliamo che stia con noi a lungo termine".