Il City spia Joao Felix e Jovic: Begiristain al Da Luz per Benfica-Eintracht

Il Manchester City studia i due talenti del momento. Come riporta il Sun, il ds dei Citizens Txiki Begiristain ieri sera avrebbe seguito in prima persona l'attaccante del Benfica Joao Felix e quello dell'Eintracht Francoforte Luka Jovic, entrambi a segno rispettivamente con una tripletta e un gol nella sfida di andata dei quarti di finale di Europa League giocata al Da Luz. Due obiettivi da monitorare con attenzione, per i quali il City si farà sicuramente trovare pronto in estate.