© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Mateus Uribe, centrocampista colombiano di 28 anni, si prepara ad affrontare per la prima volta in carriera il grande salto nel calcio europeo. Se ormai da giorni infatti abbiamo scritto dell'interesse molto concreto, e forse anche qualcosa di più, da parte del Porto sul suo conto, adesso è arrivata una sorta di conferma ufficiale dal Club America, squadra di Città del Messico che ne detiene il cartellino. "Grazie Uribe per i tuoi sforzi, ci hai aiutato a vincere il tredicesimo titolo. Ora in bocca al lupo e prendi il volo con il Porto!", si legge sui profili social ufficiali della società messicana.