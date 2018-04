Il CSKA risponde all'Arsenal: Golovin infila i londinesi

© foto di Federico Gaetano

Pareggia il CSKA Mosca contro l'Arsenal. Gol pesantissimo per la squadra russa, arrivato al 15'. Destro stupendo del centrocampista del Cska: un tiro a giro splendido quasi all'incrocio alla sinistra di Cech. Per Golovin, classe 1996, è il secondo gol in Europa League