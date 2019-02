Il ct della Romania: "Chiriches importante per noi. Pronto a fine mese"

Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Cosmin Contra, commissario tecnico della Nazionale rumena: “Chiriches è un calciatore importantissimo per noi e speriamo che il recupero proceda bene. L’ho sentito 10 giorni fa e mi ha detto che sta bene, ma è fermo da tanti mesi e quindi ha bisogno di riprendere il passo. Si sentiva bene, non mi ha rassicurato, ma mi ha detto che a fine mese inizierà ad allenarsi con la squadra.

Ancelotti? Ho un buon rapporto con Ancelotti, era il mio allenatore quando ero al Milan ed è felice di essere a Napoli. Sta lavorando bene, poi lottare con la Juve non è facile, ma il Napoli gioca bene.

Hamsik? In Cina pagano bene, ma non so come Marek immagini il suo futuro. Il campionato cinese cresce un po’ ogni anno ed ho allenato da quelle parti quindi posso dire che in Cina vogliono inserire di volta in volta campioni per diventare competitivi.