Il Daily Express e i messaggi per Ferguson: "Football United"

Il Daily Express di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Football United". Il riferimento è ai tantissimi messaggi di vicinanza espressi da tutti gli allenatori e le squadre d'Inghilterra per Sir Alex Ferguson, colpito da un malore negli scorsi giorni e ricoverato in ospedale. Anche Arsene Wenger, nel giorno del suo addio all'Emirates Stadium, nell'ultima partita casalinga dell'Arsenal, ha voluto mandare un messaggio di sostegno all'ex rivale del Manchester United.