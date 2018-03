Il Daily Express verso Inghilterra-Italia: "Mostrateci un po' d'affetto"

© foto di Lazzerini

Il Daily Express di questa mattina, in vista della sfida amichevole tra Inghilterra e Italia, apre in prima pagina con le parole rilasciate ieri da Sterling in conferenza stampa: "Mostrateci un po' d'affetto". Il messaggio dell'attaccante del Manchester City è indirizzato ai tifosi inglesi che, a quanto pare, non apprezzano fino in fondo il rendimento della squadra di Southgate.