Il Daily Mirror: "Darmian insufficiente. Il mercato incombe"

© foto di Federico De Luca

Il Daily Mirror, tramite il proprio sito, ha stilato le pagelle della stagione del Manchester United, criticando l'operato dell'italiano Matteo Darmian. L'esterno prelevato dal Torino, era chiamato a un cambio di marcia dopo la stagione passata, ma non ha mai mostrato un'evoluzione tale da garantirgli la conferma per il prossimo campionato. Ha giocato solo 5 partite da titolare in Premier League nel corso della stagione appena conclusa e, anche per questo, le voci di mercato in vista della prossima estate si susseguono senza sosta.