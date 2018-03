Il Daily Mirror e la vittoria dei Blues: "Conte dà un calcio alla Coppa"

© foto di Imago/Image Sport

Il Daily Mirror di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Conte dà un calcio alla coppa". Il riferimento è all'esultanza di Pedro dopo il gol vittoria contro il Leicester: un calcio alla bandierina per sfogare la frustrazione di una stagione non all'altezza delle aspettative. Il tecnico italiano punta sulla FA Cup per salvare una stagione difficile e per salutare nel migliore dei modi.