Il Daily Mirror: "Gracias, danke, grazie, merci...Thank you Ferguson"

© foto di Lazzerini

Il Daily Mirror di questa mattina apre in prima pagina con i messaggi di sostegno degli allenatori della Premier League nei confronti di Sir Alex Ferguson, colpito da un malore e ricoverato negli scorsi giorni: "Gracias, danke, grazie, merci...Thank you boss". Guardiola, Klopp, Conte e Wenger si uniscono nell'augurare un pronto recupero al Real Special One, ex allenatore del Manchester United.