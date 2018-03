Il Daily Mirror verso Inghilterra-Italia: "To Russia with love"

© foto di Lazzerini

Il Daily Mirror di questa mattina apre in prima pagina con l'amichevole di stasera tra Inghilterra e Italia titolando: "To Russia with love". Sterling, in conferenza stampa, ha chiesto ai tifosi di far sapere ai giocatori di essere sempre pronti a sostenerli, anche nelle difficoltà che porteranno alla Coppa del Mondo di questa estate.