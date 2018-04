Il Daily Star e l'Arsenal in Europa League: "Wel Dan Weng!"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Daily Star di questa mattina apre in prima pagina con l'Europa League e con il pareggio in Russia dell'Arsenal contro il CSKA Mosca che qualifica i londinesi alla semifinale: "Wel Dan Weng!". Tre abbrevazioni che si riferiscono a Danny Welbeck, autore del primo dei due gol dei Gunners e ovviamene ad Arsene Wenger, criticatissimo tecnico che va a caccia di un successo per mantenere il posto in panchina.