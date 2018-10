Il Daily Star sul Man United: "E' in lotta per assicurarsi Ramsey"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Apertura del Daily Star sul Manchester United e su Aaron Ramsey, al centro di numerose indiscrezioni di mercato. "United in for Aaron", titola il tabloid inglese che parla di un tentativo dei Red Devils per il giocatore dell'Arsenal. Lo United infatti si sarebbe unito alla lotta per assicurarsi il giocatore in scadenza a giugno e sul quale ci sono già numerosi club europei.