Il derby di Madrid finisce 0-0: Real e Atletico si accontentano del pari

© foto di J.M.Colomo

Il derby di Madrid non decolla. Real e Atletico infatti al Santiago Bernabeu non sono andati oltre lo 0-0 e non hanno approfittato così del pareggio del Barcellona che ora in testa è affiancato proprio dei blancos che con questo punto salgono a 14 punti mentre l'Atletico Madrid è quarto a 12 punti.

Questo il programma del settimo turno di Liga:

28/09 21:00 Rayo Vallecano-Espanyol 2-2

29/09 13:00 Real Sociedad-Valencia 0-1

29/09 16:15 Barcellona-Athletic Bilbao 1-1

29/09 18:30 Eibar-Siviglia 1-3

29/09 20:45 Real Madrid-Atletico Madrid 0-0

30/09 12:00 Huesca-Girona

30/09 16:15 Villarreal-Real Valladolid

30/09 18:30 Levante-Alaves

30/09 20:45 Real Betis-Leganes

01/10 21:00 Celta Vigo-Getafe