© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Dijon mantiene il suo posto in Ligue 1. La formazione arrivata terzultima in regular season ha battuto stasera nello spareggio il Lens per 3-1 dopo l’1-1 dell’andata. In gol Sliti (doppietta) e Said. Nulla da fare, dunque, per gli ospiti che rimangono in seconda divisione.