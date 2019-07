Il fratello di Pogba: "Andrà al Real se pensa sia la squadra migliore per lui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mathias Pogba, fratello di Paul giocherà nel CD Manchego Ciudad Real, club della Terza Divisione spagnola ma ha assicurato che non è approdato in Spagna perché suo fratello potrebbe andare al Real Madrid: "Sono qui perché volevo venire, non sono qui perché mio fratello può venire. Le voci sul Real Madrid? Siamo calmi, sempre calmi. Non perché ci siano voci secondo cui verrà qui. Viviamo come sempre. Se deve venire, verrà e se non deve venire, non verrà. Voglio sempre il meglio per mio fratello. Se pensa che il Real sia la squadra migliore per lui, verrà. Zidane? È un insegnante di calcio. Era un idolo quando ero piccolo e lui un grande uomo per la Francia", ha detto ai microfoni di AS.