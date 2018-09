L'Italia ingrigisce in Nations League tra Polonia e Portogallo, la Spagna rifila un pesante 6-0 alla Croazia vice-campione del Mondo. E dimostra come si riparte da una delusione. Inevitabile l'esultanza dei quotidiani spagnoli: Marca apre con un eloquente "Bravoooo". Mentre as sceglie un altro titolo: "Così dà gusto". La vittoria sui balcanici è stato un "Recital" per il Mundo Deportivo, e Sport guarda oltre: "Il futuro è già qui".