Il Galatasaray annuncia: "C'è una trattativa con il Monaco per Falcao"

Con un tweet pubblicato pochi minuti fa il Galatasaray ha annunciato di essere in trattativa con il Monaco per il trasferimento di Radamel Falcao, grande obiettivo del club turco: "Sono iniziati i negoziati ufficiali con il calciatore e il club AS Monaco FC per il trasferimento del calciatore professionista Radamel Falcao García Zárate nel nostro club", recita il tweet turco.