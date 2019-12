Il Getafe ci prova con il Barcellona: obiettivo Carles Alena

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Getafe ha un obiettivo per il mercato di gennaio. Si tratta di Carles Alena, gioiellino del Barcellona, che però non ha avuto grande minutaggio finora. Solo tre presenze nella Liga, una in Champions League (contro l'Inter) e per questo potrebbe lasciare i blaugrana. A confermare l'interesse è stato Angel Torres, presidente del club madrileno, al brindisi di Natale.