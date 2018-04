Il Guardian sull'Arsenal: "L'Atletico Madrid rovina la festa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Guardian di questa mattina apre in prima pagina titolando: "L'Atletico Madrid rovina la festa". Nella semifinale d'andata di Europa League, l'Arsenal si fa bloccare sull'1-1 dai Colchoneros rimasti in 10 dal 9' per l'espulsione di Vrsaljko. L'ultima notte europea all'Emirates per Wenger è stata rovinata dal connazionale Griezmann.