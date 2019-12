Il Clasico finisce senza vincitori né vinti: 0-0 fra Barça e Real

© foto di J.M.Colomo

Finisce senza vincitori né vinti la sfida fra Barcellona e Real Madrid giocata questa sera dopo che era stata rinviata per le tensioni degli indipendentisti catalani il 26 ottobre scorso. Uno 0-0 con diverse emozioni da ambo le parti e un gol annullato ai castigliani al 72° per fuorigioco a Bale. Una gara comunque combattuta come si vede dai numerosi cartellini gialli (ben sette) estratti dall’arbitro del match. Le due squadre restano così appaiate a quota 36 punti al primo posto, con cinque punti di vantaggio sul Siviglia terzo.