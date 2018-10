Il Daily Express e l'errore di Mahrez contro i Reds: "Perdonami Jesus"

© foto di Lazzerini

Il Daily Express apre in prima pagina titolando: "Perdonami Jesus". Il riferimento è alle parole di Pep Guardiola dopo il pareggio per 0-0 contro il Liverpool e la sua scelta di mandare sul dischetto Mahrez anziché Gabriel Jesus. L'ex Leicester ha sbagliato il penalty che poteva permettere ai Citizens di battere i Reds e andare da soli in testa alla Premier.