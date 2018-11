Il Daily Express e lo sfogo di Mourinho: "Go home"

© foto di Ospite

Il Daily Express apre in prima pagina con lo sfogo di Mourinho nei confronti delle stelle del Manchester United titolando: "Go home". Lo Special One ha dichiarato che se i campioni dei Red Devils non riescono a vivere la pressione nel modo giusto è meglio che tornino a casa a guardare le partite dalla televisione. Stasera il Man United affronterà lo Young Boys in casa, partita valida per il girone della Juventus, con i bianconeri di scena all'Allianz Stadium contro il Valencia.