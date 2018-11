Il Daily Express sull'Inghilterra: "Possiamo vincere la Nations League"

© foto di Lazzerini

Il Daily Express di questa mattina apre in prima pagina esaltando la Nazionale inglese e titolando: "Possiamo vincere la Nations League". I ragazzi di Southgate, soprattutto dopo l'eliminazione della Francia in favore dell'Olanda, diventano i candidati numero uno alla vittoria del nuovo trofeo per Nazionali organizzato da questa stagione dalla UEFA.