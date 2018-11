Il Daily Express verso Inghilterra-Croazia: "Vittoria o fallimento"

© foto di Lazzerini

Il Daily Express di questa mattina, in vista della sfida di Nations League di domani tra l'Inghilterra e la Croazia titola in prima pagina: "Vittoria o fallimento". Nel caso di sconfitta la Nazionale inglese rischia la retrocessione nella League B della nuova competizione UEFA. Solo la vittoria la mantiene in corsa per il passaggio del turno alle Final Four.