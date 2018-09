Il Daily Mirror e il caos Pogba al Man United: "Nou Way"

© foto di Lazzerini

Il Daily Mirror di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Nou Way". Un gioco di parole che si riferisce alla condizione di Paul Pogba al Manchester United, con il centrocampista che vorrebbe dire addio a Mourinho nel corso del prossimo inverno ma che rischia di non riuscire a partire a causa della super valutazione da parte dei Red Devils. Il Barcellona, fortemente interessato al giocatore francese, non ha intenzione di trattare sulla base di 250 milioni di euro come vorrebbero gli inglesi e sono pronti al massimo ad offrire la metà di questa cifra.