Il Daily Mirror e un Man United da incubo: "Nightmaar"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Daily Mirror non va per il sottile nei confronti di Solskjaer dopo il pareggio per 0-0 del Manchester United in casa dell'AZ Alkmaar in Europa League. In prima pagina, questa mattina, titola con un gioco di parole: "Nightmaar". Il riferimento è alla parola "incubo" mischiata con il nome della squadra olandese, con il tecnico nell'occhio del ciclone per una stagione che fatica a prendere il verso giusto.