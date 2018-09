Il Daily Mirror verso Inghilterra-Spagna: "They're coming home!"

© foto di Lazzerini

Il Daily Mirror di questa mattina apre in prima pagina utilizzando uno dei motti del Mondiale in chiave nazionale inglese: "They're coming home!". Il ct dell'Inghilterra, in vista della partita di domani contro la Spagna, ha chiesto ai tifosi che riempiranno Wembley di accogliere i giocatori protagonisti all'ultima Coppa del Mondo come degli 'eroi'.